🎬 Buscan mandar mensaje de amor e inclusión en "Mi Pequeño Gran Hombre"

Cd. de México.- Un mensaje de amor, aceptación e inclusión es la apuesta de la nueva cinta Mi Pequeño Gran Hombre, protagonizada por Jorge Salinas, Fernanda Castillo, Arlette Terán y Sylvia Pasquel.

La película, dirigida por Jorge Ramírez, narra la historia de León (Salinas), un hombre de 1.35 metros de estatura, que se enamora de Carla (Castillo), una abogada que tiene complejos sociales.

"Esta película tiene el objetivo de cuestionar como sociedad a las personas, saber lo que es verdaderamente importante y en qué nos tenemos que fijar al momento de tratar a los demás", afirmó Castillo en conferencia de prensa.

Su intención con el personaje es abordar estos temas de forma más abierta y cotidiana, con el fin de erradicar la discriminación que se vive actualmente.

"Cuando conocí a mi personaje, me puse a pensar cómo él veía la vida, qué es lo que pensaba, esto para darle un sello único.

"Al final, León me dejó la idea de no juzgar a nadie por su apariencia física, me documenté estando en contacto con muchas personas de capacidades diferentes", expresó Salinas.

Los actores, así como los directores, aprovecharon el espacio para lamentar la situación que atraviesan actualmente los migrantes.

La cinta, la cual es un remake de la película argentina Corazón de León (2013), se estrenará el 7 de diciembre en más de mil pantallas a nivel nacional.