🎬 Busca Netflix conseguir visa para actor de 'Roma'

Cd. de México.- Netflix está trabajando para conseguir una visa para Jorge Antonio Guerrero, quien interpretó a Fermín en Roma, para que pueda asistir a la siguiente edición de los Premios Óscar, reportó Variety.

La solicitud de una visa de Estados Unidos le ha sido negada al actor tres veces, sin importar que en dos de ellas tenía el apoyo de Netflix y del equipo de producción de la cinta.

Guerrero dijo en una entrevista que no pudo asistir a los Globos de Oro o a otras galas en las que premiaron al largometraje debido a esto, a pesar de que tenía una invitación escrita de los productores.

"Traje una carta que no querían leer. En mi segundo intento, dijeron que iba a trabajar, y respondí que no, que iba como invitado. Y ese último intento fue un poco memorable, porque parecía que había rabia por parte de la mujer que me entrevistó", comentó.

El Departamento de Estado se negó a dar comentarios sobre la situación debido al cierre de gobierno.