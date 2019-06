⚽️ Bajas del Tri no alarman a Gerardo Martino

CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a las amenazas de más bajas por lesión, el seleccionador Gerardo Martino no consideró alarmante la preparación rumbo a la Copa Oro 2019. Por otro lado, Iván Rodríguez y Marco Fabián se encuentran bajo rigurosa evaluación médica.

"El caso de Iván y Marco lo daremos a conocer al final del partido (contra Venezuela) y la hora 12", explicó el técnico argentino.

"Las ausencias nos han abierto puertas para ver a jóvenes que teníamos ganas de mirar, si la mayoría que quedaron fuera, los chicos no tendrían posibilidad. Conforme se presentaron estas situaciones, la ausencia de uno le abrió la puerta a otros y en todo caso están los futbolistas que a pesar de nuestros problemas, están, por eso no dimos una lista de 40 jugadores, no me gusta crear falsas expectativas".

Para el "Tata", además de recortar a un guardameta, consideró que su esquema 4-3-3 no será alterado en la Copa Oro y mucho menos en la serie de amistosos ante Venezuela (5 de junio) y Ecuador (9 de junio).

"La idea será la misma, me gustaría ver a la mayor cantidad de jugadores. Iván jugó de infiltrado (la final contra León), Marco Fabián no sé si estuvo pleno (en el Filadelfia Union), los dos han tenido lesiones importantes, ya les hicimos estudios y no es un tema fácil se resolver, pero prácticamente la lista final dependerá de ellos dos", expresó en conferencia de prensa.

Por ahora, además de la conquista de la Copa Oro 2019, el "Tata" admitió que su primer objetivo es "afianzar una idea, conforme pasaron los amistosos de Paraguay y Chile, me gustaría una Copa Oro con esa idea que pretendo, con buen rendimiento. Ya el objetivo general es ganarla, lo que atañe al desarrollo de una idea".