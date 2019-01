⚽️ Aún duele a Pumas derrota ante América: Bruno Marioni

El 7-2 que América le propinó en Semifinales a Pumas, fue factor para el mal inicio de los del Pedregal en este Clausura 2019.

Tras ser anunciado como nuevo técnico felino, tras la destitución de David Patiño, Bruno Marioni declaró que su primera tarea al frente del representativo de la UNAM será recobrar la confianza en los futbolistas, luego del trago amargo que les hizo pasar el cuadro de Coapa.

"Lamentablemente no han arrancado el torneo de buena manera, me parece que el golpe anímico del torneo pasado fue realmente fuerte y bueno hay que recuperar un poquitito el orden, me parece que se perdió, volver a motivar a los jugadores, darles la confianza.

"Es indudable que le ha costado quedar eliminado contra el América, con una goleada, le ha costado mucho anímicamente", señaló el "Barullo".

Sobre su falta de experiencia en la Máxima Categoría, Marioni dijo no sentirse en desventaja gracias al camino que labró como futbolista y al trabajo que tuvo con Venados en el Ascenso MX.

"Esto de la inexperiencia... todo mundo, es algo que entiendo, va a buscar de la inexperiencia. Haber tenido 20 años dentro de una cancha de futbol y la experiencia de haber tenido un plantel de futbol, de darme cuenta, de ratificar con casi dos años de trabajo en Venados, en situaciones complicadas, yo creo que llego en un momento muy bien.

"El momento ideal creo que no existe, el momento ideal es el que se presenta, la oportunidad es la que se presenta, en este momento se presentó la oportunidad, estoy súper preparado para llevarla adelante", expresó el argentino en entrevista con TDN.