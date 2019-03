🎬 Así sorprendió Brie Larson a los fans de 'Capitana Marvel'

Este fin de semana al fin se estrenó Capitana Marvel y la protagonista, Brie Larson, decidió asistir a una de las funciones para sorprender a todos los fans de Marvel.

El sábado, Brie Larson, quien interpreta a Carol Danvers en Capitana Marvel, se apareció en un cine de Nueva Jersey para sorprender a los fans que fueron a ver su película.

En Capitana Marvel -la primera película de Marvel protagonizada por una mujer- Brie Larson interpreta a Carol Danvers, una heroína mitad humana, mitad kree, que se une a Nick Fury (Samuel L. Jackson) para salvar a la Tierra en la década de 1990.

En su primer fin de semana en cines, Capitana Marvel se colocó como la más taquillera del fin de semana en México, al recaudar 245.4 millones de pesos y registrar la asistencia de 3.9 millones de personas.

#CaptainMarvel herself, @brielarson, popped in to theaters on Saturday night to surprise fans on opening weekend! #HigherFurtherFaster pic.twitter.com/TP7Nt8KkiE