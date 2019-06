🎵 Arranca JLo gira junto a su hija

Cd. de México.- Jennifer Lopez arrancó su gira It's My Party: The Live Celebration, con la que festejará sus 50 años de vida, acompañada de una invitada especial: su hija.

Emme, de 11 años, subió al escenario para interpretar "Limitless" junto a su madre; ambas utilizaron vestidos rojos.

J.Lo no pudo contener la emoción y compartió un video a través de su cuenta de Instagram.

"¡No puedo creerlo! #MamáOrgullosa", escribió la intérprete junto al clip.

Esta no es la primera vez que Emme presume su pasión por el canto, pues anteriormente Lopez publicó un video en el que su hija interpretó "If I Ain't Got You", de Alicia Keys.