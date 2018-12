⚽️ Aplaude Caixinha competencia interna en Cruz Azul

Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, reconoció que hay mucha competencia en el equipo y no le preocupa que la hermandad celeste se pierda al no tener minutos de juego.

El portugués consideró que todos lucharán por ganarse un lugar porque no hay titulares y todos se apoyan fuera de la cancha.

"El que no consiga lidiar con eso, no tiene cabida en esta plantilla y segundo, cuando digo que no hay titulares, lo digo de verdad. Cuando llegué a Santos y me preguntaban: '¿para la Copa va el cuadro alterno?' ¿Qué es eso del cuadro alterno? No hay cuadro alterno, hay un equipo que va a competir y quiere ganar esa competición", explicó el luso.

"Una vez que tengan esto claro, tienen que tener otro punto muy claro: que ellos están compitiendo, tienen que competir ahí dentro, tienen que ser leales pero tienen que competir; y ellos saben que compiten pero dentro del vestidor somos una hermandad, los dos que están más próximos y son muy amigos, son Caute y Caraglio; ahí dentro que se maten, cuando tengan oportunidad en los partidos, que se maten, pero si hoy te toca jugar, yo te voy a apoyar; hoy me toca a mí, tú me vas a apoyar".

Esta situación aparece justo después de un torneo donde Walter Montoya pidió su salida al no estar conforme con sus oportunidades, ausentándose incluso de una concentración previa a un viaje en el que no estaba considerado, en plena Liguilla.

Por su parte, Ángel Mena ya no renovó contrato con los celestes por no ser titular.

Caixinha describió las cualidades que ve en los refuerzos que llegaron al equipo: Jonathan Rodríguez, Orbelín Pineda y Yoshimar Yotún, además del joven Alexis Gutiérrez.

"Ha llegado Jonathan que tiene características distintas, no siendo un 9, 9 y medio; como Caraglio y Caute, pero puede jugar por detrás, por derecha, por izquierda; o incluso de 9 en circunstancias especiales; tiene también características específicas; lo mismo con Orbelín que tiene la amplitud de juego y la capacidad de generar futbol de segunda a tercera fase de construcción y definición de ataque", apuntó.

"Y Yoshi que hemos visto en el equipo el no tener tanta capacidad de defenderte con el balón, de controlar los juegos con el balón, en tener más calidad en la última zona".