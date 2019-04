🎵 Anuncian Jonas Brothers nuevo álbum para junio

Cd. de México.- Jonas Brothers anunciaron que el próximo 7 de junio saldrá a la venta su nuevo álbum de estudio, Happiness Begins.

Con un video en Twitter, los tres hermanos dieron la sorpresa a sus fans.

"¡Hola!, estamos muy emocionados de decirles que el próximo mes de junio lanzaremos nuestro álbum Happiness Begins", dice Nick Jonas.

#HappinessBegins June 7th. So proud of this new record and we can´t wait for you guys to have these songs!! pic.twitter.com/xMzNt0D8s9