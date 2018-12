🎵 Amamanta Cardi B a su bebé en su nuevo videoclip

Cd. de México.- Cardi B sorprendió a sus admiradores con el video musical de su tema "Money", ya que en una de las escenas apareció amamantando a su bebé, Kulture, sin ningún tipo de censura.

Durante el videoclip, estrenado este viernes, la rapera mostró atuendos lujosos, movimientos de baile sexy y hasta fragmentos en los que aparece completamente desnuda, de espaldas, tocando un piano.

"Nací para flexionar diamantes en mi cuello. Me gustan los aviones de embarque, me gusta el sexo por la mañana. Pero nada en este mundo que me guste más que los cheques", dice una parte de la letra de la canción.

"Todo lo que realmente quiero ver es el dinero".

Las modelos que aparecen junto a la intérprete durante la filmación también muestran algunos desnudos, sobretodo de la cabeza a la cintura.