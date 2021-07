⚽️ Alarga Pumas crisis de Chivas; se imponen felinos 2-1 en CU

Pumas logró su segunda victoria del torneo en casa, y lo hizo doblegando 2-1 a Chivas para mantener la esperanza de poder colarse a la Liguilla.



Los dirigidos por Bruno Marioni llegaron a 13 puntos y dejaron en 15 al cuadro rojiblanco, que este momento también están fuera de la zona de clasificación.



Los universitarios salieron con un esquema conservador que les permitió manejar bien el partido para vencer a uno de los llamados grandes; curiosamente el único triunfo que tenían previo a este fue contra el América.



Esta victoria le llegó en buen momento al conjunto universitario, ya que el miércoles enfrentarán la Semifinal de la Copa ante Juárez F.C.



Los auriazules arrancaron muy concentrados, teniendo presente lo dicho por su entrenador, y sabedores de que se jugaban la vida.



Al 26', Pumas abrió el marcador por conducto de Carlos González, tras un centro de Nacho Malcorra.



Dos minutos después, Luis Quintana cometió penal sobre Isaac Brizuela y desde los once pasos, Gael Sandoval hizo el 1-1, que no bajó el rendimiento de los de casa.



Pumas no dejó de insistir y al 42', Quintana lavó error y clavó el 2-1, para volver a darle a los universitarios el control de más acciones.



Para el complemento, el ritmo del encuentro bajó, Chivas no mostró una idea futbolística que los pudiera llevar a encontrar el empate.



Los de casa estuvieron más cerca de anotar otro más y a dos minutos del final, González perdonó una muy clara.