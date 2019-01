🎬 Agradece Yalitza a la vida ser ejemplo a seguir

Cd. de México.- Tener fama y reconocimiento mundial ha hecho que Yalitza Aparicio inspire a muchas niñas a seguir sus pasos, situación que la actriz agradece a la vida.

"Estoy feliz porque las niñas se sienten motivadas a continuar con sus sueños, no sólo de actriz sino de otras profesiones, ya que quieren ser cantantes o modelos, o cosas que muchas veces uno piensa que no pueden serlo o es algo que no les pertenece por ciertos estereotipos que tienen en la cabeza", reconoció Aparicio en conferencia de prensa.

La joven es parte de la imagen de la campaña Mujeres Lenovo 2019, cuya presentación, lanzada por segundo año consecutivo, se llevó a cabo la tarde de este martes en un restaurante de Polanco, Ciudad de México.

"Gracias por estar en este evento de Lenovo que hice con mucho cariño, gracias a la marca por haberme contemplado, fue una gran sorpresa para mí y agradezco que en este tipo de campañas muestren la diversidad que existe", dijo.

Aparicio afirmó que se siente bendecida y orgullosa tras lograr la nominación a Mejor Actriz en los Premios Óscar.

"Me siento muy feliz de estar nominada, eso ya es un gran premio.

"No pensé que tuviera la oportunidad de pertenecer a este grupo de actrices, lo que pase después está genial, pero mientras como mexicanos tenemos 10 nominaciones por las cuales celebrar", comentó Aparicio.

Por el momento, la celebridad disfruta del día a día y desconoce si tendrá nuevos proyectos actorales en un futuro.

La originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, pidió respeto ante la presencia de los medios de comunicación en su comunidad.

"A los que han ido a visitar mi comunidad, les pido respeto. Muchas personas se acercan a mí diciendo que yo les mando periodistas, pero les pido que respeten a los que les dicen que no quieren dar declaraciones", sostuvo.

"Me encantaría poder apoyar a mi comunidad. Es una de las razones que igual me está motivando porque siento que ahora tengo la oportunidad de ver por ellos y ojalá lo pueda hacer después".