⚽️ Aficionado de Cruz Azul pide hablar con "Billy" Álvarez

CIUDAD DE MÉXICO.- José Luis pide una oportunidad para sentarse y conversar con Guillermo Álvarez, presidente del equipo de sus amores, el Cruz Azul.

En la Jornada 1, cuatro días después del Año Nuevo, el seguidor celeste se presentó al estadio Cuauhtémoc con una cartulina fosforescente, en la que solicita una reunión con el directivo, Ricardo Peláez o "Cancino" — en realidad Pedro Caixinha—, para que el equipo logre el campeonato en el Clausura 2019.

"Es muy difícil que el hombre aguante la presión, no todos podemos con la presión", dice el hombre mientras espera el autobús de La Máquina previo al encuentro frente al Puebla.

José Luis no se acuerda bien de los nombres de los futbolistas. Al relatar el tanto de Edson Álvarez en la final de vuelta, no rememora a Iván Marcone o Jesús Corona, responsables del error en la anotación del América. Pero eso no importa, él quiere ayudarlos en lo que se pueda.

"Si ahorita no me hacen caso ahorita, la próxima semana iré a La Noria", asegura el seguidor vestido con gorra y camiseta del Cruz Azul.

Tanto es el deseo por conversar con la gente del club que José Luis está dispuesto a viajar desde Zacatlán, Puebla, hasta la Ciudad de México, un recorrido "no tan largo" de casi tres horas.

Para el seguidor, lo único que se necesita es que el plantel se quite la presión al momento de jugar y que él está dispuesto a apoyarlos de ser necesario para lograrlo.