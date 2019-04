⚽️ Afición de los Wolves homenajea con cánticos a Raúl Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO.- Los aficionados del Wolverhampton se adueñaron del estadio Vicarage Road, casa del Watford, y entonaron una serenata al mexicano Raúl Jiménez. El atacante marcó el primer gol en la victoria de los Wolves (2-1) sobre los locales, para igualar el registro de Javier Hernández (13 tantos) en una campaña de la Premier League.

El hidalguense se ha convertido en una estrella dentro del Wolverhampton y la afición se lo ha reconocido, por lo que le dedicaron un cántico durante el cotejo.

"There´s something that the Wolves want you to know

Best in the world and he comes from Mexico

Our number nine

Give him the ball and he´ll score every time

Si, Señor

Give the ball to Raúl and he will score"

(Hay algo que los Wolves queremos que sepas

Es el mejor del mundo y viene de México

Es nuestro número nueve

Denle el balón y anotará en cada vez

Sí, Señor

Denle el balón a Raúl y anotará en cada vez).

Con esta victoria, el Wolverhampton se mantiene en la séptima posición en la Premier