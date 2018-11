🎬 Adelantan cinco días estreno de Frozen 2

Cd. de México.- Los fans de Frozen podrán ver la secuela de esta cinta días antes de lo esperado, informó Variety.

Este jueves, la compañía Disney anunció que la nueva aventura de las hermanas Elsa y Ana será estrenada el 22 de noviembre del 2019, y no el 27, como se había dicho anteriormente.

Tal como lo hicieron en la primera entrega, Idina Menzel y Kristen Bell darán voz a estas integrantes de la realeza de Arandelle.

Jennifer Lee y Chris Buck repiten como directores de la historia, mientras que Evan Rachel Wood y Sterling K. Brown están en negociaciones para unirse al talento de voces.

Frozen generó en taquilla más de mil 200 millones de dólares y ganó el Óscar a Mejor Película Animada y Mejor Canción, por "Let It Go".

La euforia por el filme ha sido tal, que hay un musical de Broadway basado en el largometraje.