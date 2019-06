⚽️ Aclara Higuera que Chivas no busca a Jurgen Damm

"Lo de Jürgen no sé quién lo inventó, eso es mentira", lanzó José Luis Higuera, director general de Chivas, respecto al supuesto interés por el volante de Tigres, Jürgen Damm.

Apenas arribó a la Semana del Futbol, el directivo descartó esa posibilidad y la de Jesús Dueñas, además de que actualizó el estatus de los movimientos por Oswaldo Alanís, Antonio "Pollo" Briseño e incluso el precio de José Juan Macías.

"Lo de Jürgen no sé quién lo inventó, eso es mentira. Eso es mentira totalmente, no sé quién lo sacó, la verdad. No no, no. Nosotros no hemos hablado con Miguel (Ángel Garza, presidente de Tigres), que es una gran persona, no tenemos contacto por Jürgen, no sé si él se autocandidateó, no sé de dónde salió tanta cosa con Jürgen, no tenemos contacto con Tigres para ese tema.

"Tampoco Dueñas. Tigres tiene su equipo, no es fácil negociar con Tigres, son jugadores muy importantes para ellos", mencionó Higuera.

El directivo aceptó que el jugador que está en el radar es Daniel "Fideo" Álvarez.

"Lo del 'Pollo' Briseño es un jugador que interesa a varios clubes y es interesante. Alanís es también un jugador muy interesante para nosotros.

"Habían hablado que Tomás Boy estaba interesado, que nos pidió al 'Fideo', y estamos hablando ahí con Necaxa", dijo el directivo rojiblanco.