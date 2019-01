⚽️ Acepta Víctor Guzmán interés europeo

Víctor Guzmán aceptó que ha despertado el interés del futbol europeo.

En pleno fervor por la partida de Diego Lainez al Betis y el interés del Barcelona por Carlos Vela, el jugador de los Tuzos admitió la posibilidad de partir, más allá de que se rehusó a dar pistas sobre la Liga que lo ha buscado.

"Hay opciones, no puedo decir con exactitud, a lo mejor no sabemos si es o no cierto, al final son rumores, pero sí hubo un acercamiento de equipos europeos y decidimos tomar la mejor decisión tanto el presidente como yo, de quedarme seis meses más y dar lo mejor de mí en esta institución.

"Él (Jesús Martínez) y yo lo hemos hablado, ya hablamos de eso y cuando llegue la situación lo vamos a ver los dos. Ahorita estamos 50/50 en la decisión (entre jugador y directivo), va a ser muy importante que él lo vea y la decisión mía", mencionó a la llegada del Pachuca a la Ciudad de México, de cara al partido contra el América.

Guzmán acordó con el presidente Jesús Martínez el no levantar polvo sobre este tema hasta que no exista una propuesta formal.

Eso sí, entiende que en caso de emigrar no se puede ir malbaratado al futbol europeo.

"Si no, a seguir trabajando, estoy a gusto en esta institución y ya veremos cómo nos podemos arreglar la institución y el jugador, pero sí hay acercamientos y ya lo veremos el presidente y yo", expresó.

Guzmán admitió que tiene las maletas listas quizá para el verano, pero por lo pronto se mentaliza en su trabajo con el Pachuca.