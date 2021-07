¡… 47 años después!

Cruz Azul estrenó la novena y de paso sumó un título más a su palmarés.

La Máquina consiguió su tercer título de Campeón de Campeones luego de vencer 2-1 a León, monarca del Guardianes 2020, en un duelo de ida y vuelta que tuvo emociones y se disputó con fiereza como lo que era: una Final.

Previo al cotejo en Carson, California, los celestes mostraron en sus redes sociales su nueva indumentaria que ya presumía la estrella dorada, que fue bordada fuera del escudo que durante 27 años tuvo ocho; el jersey también muestra la frase “Preparados para hacer historia” y para no desentonar, Cruz Azul consiguió el título número 23 en su palmarés con un doblete de Jonathan Rodríguez, el mejor futbolista de la Liga MX.

Esmeraldas y cementeros dejaron todo y dieron un juego de ida y vuelta, que arrancó con una gran atajada de Iván Vázquez Mellado tras un cabezazo de Pablo Aguilar al 5’, mientras que dos minutos después, José de Jesús Corona no desentonó para sacar un balazo a primer poste de Emmanuel Gigliotti.

Tras media hora de manejo del juego del León, y de intentos a la contra de Cruz Azul, La Máquina coqueteó con el 1-0 luego de un remate de “Pol” Fernández, que se fue por un costado.

Pero en el complemento, la fórmula del contragolpe le funcionó al conjunto de Juan Reynoso, que encontró la puerta al 59’ en una descolgada por el sector derecho que terminó con un remate de Jonathan Rodríguez al primer palo.

Al 66’, otra vez por la vía del contra ataque, Santiago Giménez explotó la banda izquierda y cedió al “Cabecita”, quien punteó el esférico para poner el 2-0.

Cruz Azul tenía el juego en la bolsa, pero a 10 minutos del final, Yoshimar Yotún exageró al caer en el área y fue expulsado por el árbitro Luis Enrique Santander por doble amarilla; dos minutos después, Santiago Ormeño, quien ingresó en el complemento, lució con un golazo de volea que acortó la distancia.

Fidel Ambriz por los esmeraldas se fue igual expulsado en tiempo agregado por un manotazo a Giménez.

Sin embargo, a pesar del embate esmeralda que metió a los 10 celestes al campo, La Máquina cerró el partido, sumó un título más a su palmarés y ahora apunta a la Campeones Cup que buscará ante el Columbus Crew de la MLS.

VIVE LA MÁQUINA SU PROPIA PELÍCULA

Ni en Hollywood, hubieran armado una película como la que ha escrito Cruz Azul.

El técnico de La Máquina, Juan Reynoso, declaró que cuando llegó a La Noria en enero de 2021, a días de iniciar el torneo, nadie se imaginaba que en menos de 8 meses labraría dos títulos con la institución, algo que consiguió luego de derrotar al León en el Campeón de Campeones.

“(Hay) Satisfacción, ganar dos títulos y de esta dimensión en menos de dos meses, imagínate cómo nos sentimos, cuando llegamos en enero esto ni el mejor guionista nos podía vender esta realidad, más aún con las bajas y las carencias de entrenamiento, me habla que estamos en buen camino y que poco a poco vamos a seguir construyendo un equipo de época”, detalló el peruano.

El DT celeste aseguró que de momento no tiene en la mente la Final de la Campeones Cup ante el Columbus Crew en septiembre, pues desea mantener el discurso que le funcionó el semestre pasado.

“Nos ha funcionado anticipar situaciones, no pensamos en ese torneo, pensamos en Mazatlán, no tenemos por qué desgastarnos en algo que todavía viene a mediano plazo, la intención es sumar de a 3 en casa”, aseguró.

En tanto, el técnico del León, Ariel Holan, aplaudió el cierre del encuentro que tuvo su escuadra y consideró que de seguir así, el panorama para La Fiera será alentador.

“En el segundo tiempo nosotros tuvimos más el control del partido, pero en un par de jugadas muy acertadas de Rodríguez se desniveló el juego, lo emparejamos, nos acercamos en el resultado y si duraba un poco más, estábamos más cerca del empate, que ellos de podernos hacer un gol más.

“Tenemos un muy buen plantel, con muchas variantes, alternativas, no quiero poner de excusa que fue el primer partido importante, tenemos que seguir creciendo, pero más allá del resultado que nos duele mucho no haber podido conseguirla, para el club, la afición, creo que el futuro es alentador, hay cosas que hicimos muy bien”, explicó.

EN TIEMPO DE COMPENSACIÓN Y QUE APARECE FAMOSO GRITO HOMOFÓBICO

El juego entre Cruz Azul y León por el título del Campeón de Campeones, pudo tener una calificación perfecta, inmaculada en la cuestión de comportamiento del público.

Durante los 90 minutos, la aficionada que se hizo presente en el estadio de Carson, se comportó de gran forma, sin ningún indicio de comportamiento homofóbico, pero lamentablemente no fue así.

Ya en tiempo de compensación, después de la tarjeta roja a Ambriz de La Fiera, el público se desesperó y cuando vino el despeje de José de Jesús Corona, el grito discriminatorio se hizo presente.

El silbante, Luis Enrique Santander, no dio tiempo para más, terminó el juego de inmediato y ya no hubo espacio para más manifestaciones. Pero no se fueron limpios.

CHIVAS, REY DE REYES

Guadalajara es el rey de este título con siete trofeos ganados de Campeón de Campeones, todos ellos gracias a la época del Campeonísimo, equipo que dominó el futbol mexicano en los 60 y 70.

Le sigue el América seis títulos y después viene el León, con cinco. Los Panzas Verdes ganaron tres campeón de campeones en los 50, su época de oro y dos más en los 80, defendiendo sus títulos de Copa, venciendo en uno de ellos al América y en el otro precisamente a Cruz Azul.

Los cementeros sólo tiene 3 de estos títulos en su currículum, el primero de ellos, ganado en la campaña 1968-69, lo logró sin jugar el partido, ya que logró el doblete: Liga y Copa. El segundo, el de la campaña 1973-74, lo obtuvo siendo campeón de Liga, venciendo al de Copa, el América.