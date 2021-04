... 14 AÑOS Y 223 SALVAMENTOS DESPUÉS, JOAKIM SORIA CONTINÚA

"Estoy tratando de enseñarle lo que puedo a los jóvenes, ellos me dan más energía de la que yo les puedo dar a ellos. Traen muchas ganas y yo me motivo viéndolos a jugar, practicar y si de alguna manera les puedo aconsejar, lo haré.

"Me siento bien afortunado, le doy gracias a Dios que estoy ahorita todavía activo. Me ha tocado ser parte de varias generaciones. Realmente no siento que mis habilidades hayan disminuido, al contrario, han aumentado en cierta manera, no sé si esté en mi mejor momento, pero trato de prepararme siempre para poner tanto a mi cuerpo como a mi mente en la mejor disposición posible para poder salir adelante", expresa el coahuilense de 36 años.

Durante toda su carrera en la MLB, la recta ha sido su principal lanzamiento, pero también ha modificado su mecánica para tirar más sliders con un ángulo de entrega más horizontal, convirtiéndose en un pitcher más versátil.

"Pepe" pertenece al selecto grupo de peloteros con más campañas en las Mayores, al registrar 14, compartiendo el número con el mexicoamericano Sergio Romo y a 5 de igualar la marca del sinaloense Oliver Pérez (19).

"El récord de 19 temporadas se lo dejo a Dios y si me dan chance mis hijos, quienes ya están en edad de que su figura paterna esté aquí. Hay que sacar este año, con trabajo físico y mental, ya después veremos qué sigue", sentenció.

Por ahora, Soria se encuentra en la lista de inhabilitados de los Diamondbacks de Arizona, tras presentar una molestia en la pantorrilla durante su primer juego de la temporada.

EL DATO

-Soria tiene una recta de entre 91 y 96 millas por hora, mientras que su slider es de 80-84 millas, su curva de 70-72 y el cambio de 87-90 millas por hora.