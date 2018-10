🎵Denuncian en Monterrey censura religiosa contra concierto de rock

MONTERREY, NL.- El municipio de Monterrey impidió por aparente censura religiosa que el grupo de rock Marduk se presentara la noche del sábado en el bar Café Iguana de esta ciudad, denunciaron los organizadores.

En la página change.org fue presentada por "Familias Cristianas" una iniciativa para impedir los conciertos de la agrupación programados en la capital de Nuevo León y la Ciudad de México. Hasta ahora ha recibido más de 65 firmas de respaldo la propuesta que quiere impedir que "Marduk venga a blasfemar e insultar a Dios en nuestra propia casa (México)".

En su cuenta de Facebook, Chamuco Producciones informó que, después de haber contratado a la banda de black metal, procedente de Suecia, el ayuntamiento regiomontano determinó negar la autorización para que fuera celebrado el show en el establecimiento ubicado en el Barrio Antiguo de esta ciudad.

"Como siempre, el recinto realizó los trámites para obtener el permiso municipal correspondiente, de la misma manera que tramita decenas de permisos cada mes. Pero en esta ocasión, sin razón oficial de por medio, el municipio de Monterrey negó el permiso para el concierto de Marduk. Sin ninguna explicación por escrito ni nada que pudiera justificar la negativa... Para fines prácticos, fue un acto de censura", expusieron los directivos de Chamuco.

Los organizadores señalaron que, extraoficialmente, se enteraron que la presentación de Marduk se canceló por presiones de "fanáticos religiosos que imponen sus ideas sin dar la cara".

"De manera extraoficial se nos ha dicho que las autoridades municipales sufrieron la presión de personas con ideas religiosas tan radicales, que consideran correcto imponer sus creencias a los demás.

"No podemos asegurar que sea cierto, pero la censura por motivos religiosos parece ser la explicación más acertada en el caso de Marduk, ya que desde semanas antes hubo algunas publicaciones en Facebook al respecto (pero, como casi todos, pensamos que era broma)", explicaron en el comunicado oficial que difundieron.

En el poster promocional del evento, que aparece ahora con la leyenda de Censurado, se ve al grupo con rostros sombreados, detrás de la imagen de una cruz invertida y la numeración del 666, que se asocia con el satanismo.

Luego de comentar, irónicamente, que en pleno siglo XXI, cuando "la Inquisición parece enterrada en el pasado", los inversionistas revelaron que perdieron su dinero y alertaron sobre la posibilidad de que más conciertos puedan ser prohibidos, si prevalece este acto de censura.

"Repetimos: no se trata solo de un concierto de metal subterráneo, sino de lo que este acto de censura significa para Monterrey. Esto sí es muy importante, tómenlo en cuenta: es un precedente muy peligroso para cualquier artista, promotor, intelectual, youtuber, periodista, etc., o simplemente para cualquiera que desee ejercer su libertad de expresión. A partir de hoy, no podemos tener la certeza de que en Monterrey se respetarán nuestras libertades esenciales", señalaron.