🎵 Sólo cinco fans en el hotel para ver a 'The Weeknd'

CIUDAD DE MÉXICO.- The Weeknd tiene un "sold out" en uno de los dos conciertos en la Ciudad de México, a pesar de eso, el canadiense no convocó mucha gente afuera del hotel donde se hospeda.

Apenas cinco fanáticos del exponente de R&B se dieron cita en el Hotel Four Seasons a la espera de ver, aunque sea de lejos, al cantante.

Pacientemente esperaron por horas a The Weeknd en la Ciudad de México, pero este nunca se asomó.

A las 19:00 horas el cantante salió rumbo al Palacio de los Deportes en una caravana de cuatro camionetas y escoltado por elementos de tránsito y sin detenerse a saludar partió a su concierto.