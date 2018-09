🎵 Será John Legend coach de 'The Voice'

Cd. de México.- John Legend será el nuevo couch de The Voice para su decimosexta temporada, reemplazando a Jennifer Hudson, quien participará en la decimoquinta temporada, reportó Variety.

Legend se unirá a Kelly Clarkson, Adam Levine y a Blake Shelton, quienes retomarán sus roles como entrenadores, así como Carson Daly, quien regresará a la producción como presentador.

"Estoy encantado de unirme a los entrenadores de The Voice. He sido invitado y mentor en el programa varias veces, y me siento muy emocionado por descubrir cantantes con talento y ayudarlos a aprovechar al máximo su regalo", comentó el cantante.

La temporada 15 del programa de estrenará el próximo 24 de septiembre, mientras que la 16 saldrá en primavera.

La noticia llegó días después de que Legend se uniera al distinguido grupo de ganadores de EGOT, es decir, aquellos quienes han ganado un Emmy, un Grammy, un Tony Award y un Óscar.

Producirán Legend y James remake televisivo

John Legend será productor ejecutivo de la serie dramática inspirada en la cinta Lean on Me junto a LeBron James para The CW, de acuerdo a información de Variety.

La producción contará la historia de una profesora quien obtiene el puesto principal en una secundaria pública de Akron, Ohio, la cual intentará transformar en un oasis estudiantil urbano.

Legend será productor ejecutivo a través de la empresa Get Lifted Co., mientras que James producirá la serie a través de su compañía SpringHill Entertainment.

El proyecto aún no cuenta con fecha de estreno.