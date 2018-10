🎵 Responde Becky G a críticos del reguetón

Los Ángeles, Estados Unidos.- La cantante Becky G desestimó las críticas hacia las letras de las canciones que interpreta.

"No soy mamá de sus hijos, sólo soy una artista que quiere cantar la música que me da la gana y que me hace sentir feliz", declaró la intérprete después de la ceremonia de los Latin American Music Awards, que se realizó el jueves en el teatro Dolby de Hollywood.

"Ahora con las redes sociales todos quieren saber todo de tu vida, y eso es algo muy difícil de procesar porque todos quieren decir: 'oye, tu tienes una responsabilidad tan grande. Tu decidiste cantar esta canción y este tipo de letra'", añadió Becky G.

"Mi responsabilidad es a mis papás, a mis hermanos, a mis abuelitos. Si ellos me apoyan, lo demás para mí es un bono. Como todo en la vida, hay cosas positivas, cosas negativas y cada día es otra batalla. Pero estamos aquí y estamos bien", puntualizó.

Sobre los galardones que recibió, en las categorías de Artista Femenina y Canción Urbana por "Mayores", dijo sentirse increíble y comentó que la tomaron por sorpresa.

Durante la ceremonia de los Latin American Music Awards, la cantante sorprendió al interpretar su primer tema de regional mexicano al lado de Joss Favela y compartió la reacción que tuvieron sus abuelos quienes lloraron de emoción y mostraron estar orgullosos de ella.

"Mis abuelitos y mis papás son mis fans número uno. Ahora que estoy en regional mexicana, cuando canté con Joss, fue gran momento en mi carrera porque toda mi familia está súper orgullosa y me mandan mensajes de que cante más de este genero", anotó.

"Soy mexicana de corazón y por eso me gustaría mucho cantar con Christian Nodal y con muchos más del género con el que crecí y aunque no es mi idioma original, porque primero aprendí inglés, en mi familia escuché rancheras, corridos, de banda y más".

Becky G aprovechó para llamar a los votantes latinos, en especial a los jóvenes, a que salgan a votar en las elecciones intermedias en Estados Unidos.

"No tengan miedo, es nuestra responsabilidad y es una gran oportunidad para hacer el cambio", finalizó.