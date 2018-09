🎵 Exigen que David Guetta regrese pago

Cd. de México.- Los organizadores de un festival en el que David Guetta canceló su presentación en Santander, España, demandan que pague 275 mil euros para saldar su deuda, informó El País.

El DJ francés debía presentarse el pasado 28 de julio en el festival La Campa, donde fue anunciado como el evento estelar.

Guetta se ha mostrado sorprendido sobre la situación.

"Juro y puedo probar que sí he pagado. Hago 150 fiestas al año, por lo que no cambia nada ahorrarme ese porcentaje pequeño. Si no hago mi trabajo no me pueden pagar. Es una información loca esa que no he pagado parte del dinero...Voy a llamar a mi manager ahora mismo para saber por qué la gente está enojada conmigo y dice eso la gente del festival", declaró el DJ.

El grupo demandante es la Unión Temporal de Empresas, integrado por dos promotoras que ya tomaron las medidas correspondientes para resolver la situación ante un tribunal.

Según informes de los organizadores, Guetta recibió un pago de 250 mil euros, y hasta el 12 de septiembre, el francés devolvió 204 mil euros, aunque al sumar gastos de producción y logística exigidos en el contrato, la deuda total asciende a 275 mil euros.

Según reportes de la empresa, éste conflicto los llevó a una situación financiera muy complicada, pues los afectados han exigido que se les reembolse una cantidad mayor a la que pagaron por el boleto, ya que algunos pagaron hospedaje y transporte.

Los organizadores del evento también mencionaron que el francés nunca canceló oficialmente su presentación, pues sólo la retrasó hasta un punto en el que ya no era posible actuar.

Guetta mencionó que la cancelación se debió a complicaciones con su avión, pues se había presentado en Rusia y tenía contemplado llegar a Santander 3 horas antes de su presentación.

"Hola, Santander. Lo siento muchísimo, no puedo estar con vosotros esta noche debido a problemas con el avión y estoy tratando de ir lo más pronto posible para hacer nuestra fiesta. Lo siento muchísimo", escribió el artista en sus redes sociales.