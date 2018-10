🎵 Estrena Steve Aoki "Waste it on me" al lado del grupo BTS

México. – El DJ estadunidense Steve Aoki lanzó el sencillo "Waste it on me", colaboración con el grupo sudcoreano de k-pop BTS, y el "playlist" de su nuevo álbum "Neon Future III", que saldrá al mercado el 9 de noviembre próximo.



"Waste it in me" es un himno dinámico para el amor joven e incansable, la canción explica cómo nos sentimos cuando encontramos a alguien con quien queremos estar y pasar todo nuestro tiempo sin importar las circunstancias.

El coro es un eco de ese sentimiento de deseo que se tiene cuando queremos que esa persona especial invierta su tiempo limitado y esté con nosotros, esperando que el sentimiento sea mutuo.

"Estamos contentos con una colaboración significativa y conmovedora. La canción está increíble, realmente nos gustó trabajar en ella. Es nuestra primera canción completamente en inglés.

"Fue refrescante y divertido grabarla. Esperamos que este sea un buen regalo para nuestros fans", comentó la agrupación mediante un comunicado.

Aoki se expresó entusiasmado por compartir esta colaboración con "uno de los grupos de chicos más emocionantes e inspiradores que he conocido en los últimos años".

"Es todo un honor trabajar con ellos una vez más en ´Waste It on me´. No puedo esperar a que mis fans escuchen lo que viene en esta tercera entrega de Neon Future", externó el productor.

El estadunidense ya había trabajado con el grupo de pop coreano en el remix "MIC Drop" en 2017, un hit de BTS que tuvo gran éxito en Estados Unidos.

El músico también reveló el "playlist" que conforma su nueva producción discográfica y cuenta con grandes colaboraciones musicales nunca antes vistas.

Artistas como Blink-182, Mike Posner, Lady Antebellum, Nicky Romero, entre otros, acompañarán al artista en canciones como "Why are we so broken", "A lover and a memory", "Our love glows", "Be somebody", respectivamente.

El DJ siempre se ha caracterizado por hacer colaboraciones que desafíen los géneros musicales y "Neon Future" no será la excepción. Con una visión futurista que aborda temas como la tecnología, la singularidad, la biotecnología y la inmortalidad electrónica.

El disco es su proyecto más pop hasta la fecha, con temas como "Azukita", de Daddy Yankee con el dúo Play-N-Skillz y Elvis Crespo; "All Night", de Lauren Jauregui, de Fifth Harmony; y "Just hold on", de Louis Tomlinson.

Aoki ha estado ocupado con proyectos como donar su equipo Smithsonian National Museum of American History, convirtiéndose en el primer artista de electrónica en ser exhibido en el museo, y el tercer DJ en convertirse parte oficial de la historia americana.