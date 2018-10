🎵 Entrará Gloria Trevi al Salón de la Fama de Compositores Latinos

Miami, EUA.- La cantante mexicana Gloria Trevi anunció hoy que asistirá con varios vestidos a la gala donde será incluida en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos (LSHOF), pues todavía hace falta que muchas mujeres sean reconocidas.

"Existe talento femenino como Erika Ender o Claudia Brant, pero todavía hace falta que muchas más sean reconocidas", expresó la artista, originaria de Monterrey, México, en entrevista telefónica con Notimex.

Trevi es la única mujer que ingresará este año al LSHOF junto a sus colegas Chucho Valdés (Cuba), Carlos Rubira Infante (Ecuador), Fernando Osorio (Venezuela) y KC Porter (Estados Unidos), durante el sexto premio anual "La Musa" el 18 de octubre en Miami.

"Estoy muy emocionada por este reconocimiento y por ser la única mujer también tengo la responsabilidad de representarlas a todas. Me voy a ir no sé con unos cuantos vestidos uno arriba de otro par que estemos todas representadas", señaló en la comuniación desde su residencia en McAllen, Texas.

Trevi mencionó a compositoras como Marcela de la Garza, Mónica Vélez e insistió en que "hay muchísimo talento femenino que todavía falta que sean reconocidas".

"Actualmente tenemos mujeres bravas (en la industria de la música) que estamos llevando una representación", agregó al citar el concierto que encabezará en California el 17 de noviembre denominado "Las que Mandan", al lado de Thalía, Paulina Rubio, Yuridia, Paquita la del Barrio y Natti Natasha.

"Me da mucho gusto que con un evento como este se reconozca a las mujeres, pues aún existe una discriminación muy grande que sufrimos, si bien hay cada vez más independencia e igualdad", señaló la credaora de temas como "Con los ojos cerrados" y "Cinco Minutos".

"Cuando estaba chiquita decía 'nunca voy a dejar que nadie abuse de mí', hasta que un día la vida me hizo morder el polvo y terminé en las garras de una persona que me hizo mucho daño, después de eso soy humanista creo en los niños, en los adultos y en los ancianos", matizó.

Sobre su nueva canción "Me lloras", donde le canta a aquellos infieles que no valoran a su pareja, dijo estar muy emocionada porque "está agarrando un vuelo superfuerte", y los fans no se cansan se reírse de ella con los memes que se crean en redes sociales debido a que "el video está muy divertido".

"El género musical me encanta porque se maneja el género urbano con una mezcla de cumbia, un beep muy actual" explicó la creadora de "Todos me miran" y "Doctor psiquiatra".

Dijo también que está trabajando "con tantas cosas y tengo otras sorpresas en otro eventos muy importante y con música nueva".

Sobre su vida personal, en la que ha admitido tener una crisis matrimonial con su pareja Armando Gómez, señaló que a sus 50 años se ha vuelto "en vez de conformista más exigente" y entre risas remató: "nada más soy una máquina de sexo".