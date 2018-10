🎵 Cancela Alizée show en México

Cd. de México.- Alizée publicó en Twitter una disculpa a sus fans por la cancelación del show que realizaría en la Ciudad de México el próximo 14 de octubre.

"Lamento anunciar que el show en la Ciudad de México esperado para el 14 de octubre 2018 en Pasagüero se canceló", escribió la cantante.

"Los organizadores del show (OS LIVE ENTERTAINMENT / OPEN SOUND) no respetaron el contrato que teníamos, por lo que no pude asegurar mi show en condiciones óptimas, como me gusta ofrecerles en mis presentaciones".

La intérprete de "Moi Loilita" agregó que en toda su carrera nunca había conocido a organizadores que no respetaran su trabajo, a sus fans o su contrato, y que los shows en Puebla y en la capital habrían sido reuniones perdidas.

"Espero verlos pronto con organizadores más competentes y en mejores condiciones para que nos encontremos de nuevo después de varios años de separación. Los extraño. Con amor", concluyó la celebridad.