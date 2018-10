🎬 Premian a Alcázar y Chaparro en festival

Los Ángeles, Estados Unidos.- Damián Alcázar y Omar Chaparro fueron premiados con el galardón Árbol de la Vida en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles, que inició este viernes con la proyección de su nueva cinta, El Complot Mongol.

"Me siento chileno, peruano. En mis películas he sido boliviano, nicaragüense, he sido de todo, así que quiero decir que en Latinoamerica somos un gran país. Todavía me quedan muchas películas por hacer para ustedes", expresó Alcázar, tras recibir el trofeo que representa una figura prehispánica hecha en barro.

El intérprete afirmó en su recorrido por la alfombra roja en el Teatro Egipcio que vive un gran momento en su carrera artística, y dijo que todos los personajes que ha representado los ha hecho con amor y pasión.

Omar Chaparro, quien antes de ser actor fue repartidor de pizzas en su natal Chihuahua, dijo que se sentía muy feliz y agradecido.

"Hace dos años tomé una decisión muy fuerte, quizá la decisión más difícil que haya tomado en mi vida: dejar mi país, dejar México, el salir de mi zona de confort", recordó Chaparro al momento de recibir el premio.

"Al hacer esa transición perdí un manager, un amigo; perdí una empresa y por poco pierdo a mi esposa. Por eso este reconocimiento de verdad es muy importante porque no ha sido fácil, como no es fácil para muchos hispanos estar acá (en Estados Unidos), batallando por la única ilusión de conseguir lo mejor para su familia".

Afirmó que lo que aprendió en los últimos dos años es que el esfuerzo constante hace a la gente luchar con uñas y dientes y levantarse con una gran razón para agradecer, lo que forma un motivo para seguir adelante.

Xavier López "Chabelo", quien también forma parte del elenco de artistas mexicanos en El Complot Mongol, asistió al festival, y aunque no fue uno de los homenajeados, recibió nutridos aplausos y muestras de simpatía de los asistentes.

Sebastian del Amo, director del proyecto, los actores Roberto Sosa, Hugo Stiglitz, Mar Vega, Karina Rico y su hija, y Arianne Pellicer, entre otros, también se presentaron al evento.