⚽️ Resta Caixinha importancia al clásico ante América

Mexico.– El director técnico del equipo Cruz Azul, el portugués Pedro Caixinha, comentó que para él, el partido ante el Club América tiene la misma importancia que otros, ya que independientemente del resultado, éste sólo afectará la posición en la tabla del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.



En rueda de prensa, el lusitano dijo que no importa lo que pase en este duelo ante las "águilas", ya que las cosas seguirán igual, "no ganas nada, no es una final, no pasa nada en términos de tu calificación a la liguilla. Te puede ayudar un poco en la posición final de la clasificación, pero igual manera, si no ganas tampoco pasa nada".

A su vez, el técnico de la "Máquina cementera" espera que el encuentro de mañana sea un gran partido, y sobre todo limpio, ya que considera que reúne todos los elementos para serlo.

"Esperamos un gran partido, son dos grandes instituciones, grandes plantillas también. Además tienen dos grandes entrenadores con visiones distintas del juego, pero también ya saben lo que es ganar, y por su puesto dos grandes aficiones", dijo.

Por último, señaló que pese a la falta de gol en su equipo, su ocupación de aquí al partido de mañana será el equilibrio emocional de sus jugadores.

"El equipo está bien en general. La única ocupación que tengo es que nuestro conjunto tenga equilibrio y esa misma inteligencia emocional, pero estamos listos para buscar ganar los tres puntos", agregó.

El partido, que se disputará este sábado 27 a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el estadio Azteca, será el enfrentamiento número 138 entre ambas escuadras.