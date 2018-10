⚽️ Sin rencores con "Tuca"

Miguel Herrera prometió saludar a Ricardo Ferretti pese al fuego cruzado por el tema Selección Mexicana.



América visita a Tigres este sábado, un partido que tendrá otro ingrediente como la hegemonía del Tuca sobre el "Piojo", ya que el DT de los felinos ha salido ileso en 15 de sus 17 enfrentamientos.

"No he hablado con él. Lo voy a ir a saludar. Después de las declaraciones cada quien puede tener su opinión, podemos tener diferentes formas de pensar, pero eso no deriva en ningún distanciamiento en la relación como compañeros de profesión. Él tiene sus opiniones, yo las mías, siempre nos saludamos con gran estima, eso no tiene que ver con lo que voy a buscar, siempre le daré al técnico rival la mano", dijo Herrera.

Hace apenas un mes el "Piojo" dijo que hablaría con el Tuca a quien acusó de pasarse de lengua luego de que el brasileño dijo que jamás golpearía a un periodista por las críticas, en alusión al incidente con Christian Martinoli y como respuesta a las declaraciones del americanista que sugirió que la FMF le había armado la convocatoria del Tri.

Los equipos capitalinos lideran la clasificación, relegando un poco a los del norte que han sido dominantes en los torneos más recientes.

"Nuestra Liga es muy disputada, ellos arman muy buenos planteles, la gente del norte, Tigres, Monterrey, Tijuana y Santos. Ha habido torneos en donde ellos manejan la punta de la tabla, pero en México siempre se ha manejado una hegemonía de traer muy buenos equipos, tanto América como Cruz Azul, Pumas y Chivas.

"Me parece una Liga muy pareja. Hoy hace dos o tres torneos estaban Monterrey y Tigres ahí marcando pautas, hace cuatro Tijuana, Santos ha sido campeón y hoy otra vez América después de siete años de hacer las cosas muy bien buscando títulos otra vez va a tratar de estar allá arriba", mencionó.

Herrera recalcó que está conforme con el funcionamiento de las Águilas más allá de la deuda de la contundencia.

"He visto un muy buen América en los últimos partidos, con determinación, buscando el triunfo, muy superior al rival, desafortunadamente no concretamos las oportunidades para decir si estamos en el gran nivel, pero en el volumen de juego estamos bien", expresó.

El América enfrentará a Tigres con Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Jorge Sánchez, Renato Ibarra, Matheus Uribe, Guido Rodríguez, Andrés Ibargüen, Oribe Peralta y Roger Martínez.