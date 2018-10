⚽️ Me encantaría jugar con la Selección Mexicana: Julio Furch

TORREÓN, Coah.- Este miércoles, el actual goleador de la Liga MX con 9 goles, Julio César Furch, ha declarado su ilusión por vestir la playera de la Selección Mexicana, si la oportunidad se llegara a presentar.

El argentino comentó que aún no cuenta con su carta de naturalización, pero si se diera el acercamiento de los directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), con gusto lo analizaría, en lo que comentó:

"No, la verdad nunca se me han acercado, ya llevo cuatro años acá y no sé bien cómo es el tema de nacionalizarse pero, si se me acercan lo pensaría porque sería una gran opción. En cuanto a Selección de Argentina lo veo muy lejano, quizás ni voltean a México y tener otra opción sería muy bueno para mí. Me encantaría vestir la playera de México".

De igual forma, también habló de la posible llegada de Gerardo "Tata" Martino al frente del combinado tricolor.

"A Martino me ha tocado enfrentarlo en Argentina, ha creado equipos muy fuertes y ha dirigido a Argentina y al Barcelona, tiene una trayectoria importante. Es un gran técnico al que le está yendo muy bien en Estados Unidos", señaló.

Julio César Furch cuenta con 29 años de edad, el nacido en La Pampa, Argentina, llegó al futbol mexicano con Tiburones Rojos de Veracruz, en donde marcó 30 goles, mientras con Santos Laguna lleva 32 anotaciones, 9 de ellas en la presente campaña.