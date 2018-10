⚽️ Entrenan Tigres sin el 'Tuca'

Los Tigres entrenaron este lunes sin la presencia del técnico Ricardo Ferretti, quien se quedó en la Ciudad de México para atender asuntos personales.

El estratega felino no estuvo en la práctica de sus pupilos que fue regenerativa para los que fueron titulares ayer ante los Pumas.

El entrenamiento fue a puerta cerrada y al final, el colombiano Francisco Meza atendió a los medios de comunicación y habló sobre su regreso a las canchas después de ocho meses de ausencia por una operación en la rodilla derecha.

"Contento por tener esta oportunidad de volver a jugar un partido oficial, ya con la Sub 20. Me sentí muy bien, muy seguro y esperar a seguir teniendo minutos, ritmo y aportar en la Sub 20 para después en el primer equipo", comentó el "Pacho".