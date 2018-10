⚽️ Acepta FIFA que Copa América se dispute en años pares a partir del 2020

La Copa América se jugará en años pares para hacerle competencia a la Copa de Naciones o Eurocopa de la UEFA cada cuatro años, señaló Gianni Infantino, presidente de FIFA.

Infantino señaló en esta capital de Ruanda, que aprobó la petición de la Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol), para que la Copa América se dispute en años pares a partir del 2020, después de la que se jugará en Brasil el próximo año.



Conmebol aún no se ha pronunciado ante las declaraciones de Infantino y todavía no ha definido cuál será la sede de la próxima Copa América que se jugará en el 2020. Este ajuste beneficiará a los clubes importantes del balompié a que no presten sus jugadores dos años seguidos.

La máxima competencia del futbol de Sudamérica se jugará en Brasil del 14 de junio al 7 de julio del 2019, y tendrá como selecciones invitadas a las de Japón y Qatar, equipos que tomarán el sitio de los combinados de la zona de la Concacaf.