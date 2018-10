⚕Riesgos de tener una mascota

CIUDAD DE MÉXICO- Las piernas y manos de Roberto comenzaron a ponerse negros. Días antes había tenido diarrea, fiebre y dolor abdominal, pero los médicos no sabían qué le pasaba y no dejaban de hacer análisis. A pesar de ser veterinario, Roberto no sospechó que dentro de su cuerpo había una bacteria que pudo terminar con su vida en dos días.

No lo mató, pero le dejó la amputación de ambas piernas. La bacteria pasó a su cuerpo a través de una de sus mascotas o de uno de los animales que atendió.

Al igual que él, quienes tienen un animal de compañía están expuestos a padecer enfermedades transmitidas por éstos, que pueden ir desde una incómoda diarrea hasta la muerte.

-

Parte de la familia

Luis Tinoco-Gracia, responsable del Laboratorio de Salud Pública Veterinaria de la Universidad Autónoma de Baja California, ha dedicado su vida a estudiar la zoonosis o enfermedades zoonóticas en México, aquellas que son transmitidas de animales a humanos. La rickettsiosis que padeció Roberto es sólo una de las 174 enfermedades zoonóticas que existen, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

Los virus, bacterias, parásitos y hongos son los patógenos que ocasionan esas enfermedades. Y éstos pueden venir de todo tipo de especies: cerdos, pollos y mosquitos, pero también de un integrante de la familia, pues tanto perros como gatos pueden ser transmisores. Los perros propagan 53 de ellas, y según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 80% de las mascotas en México son perros.

Las enfermedades zoonóticas pueden "pasar" a los humanos a través de diferentes maneras, según la American Veterinary Medical Association. La primera es cuando las personas consumen alimentos contaminados por patógenos como la salmonella y E. coli. Esta contaminación puede ocurrir al manipular alimentos para mascotas que los porten y a la vez preparar comida para humanos sin antes lavarse las manos.

Otra de las formas de transmisión es la fecal-oral, que ocurre cuando no hay un lavado de manos después de jugar con un animal o por nadar junto con la mascota que lo porta, y tragar por accidente agua que contenga el parásito.

Uno de los más conocidos es el contagio a través de insectos, que portan un patógeno de un animal o de una persona. Tal es el caso de los mosquitos, que pueden propagar el dengue.

El contacto directo con la mascota: rasguños, mordedura o contacto con los ojos, nariz u hocico también pueden provocar enfermedades como la rabia y la tiña.

-

Diversidad de casos

La lista de enfermedades de zoonosis es larga, pero las que presentan más casos son la rickettsiosis, la leptospirosis, la erliquiosis, la toxocariosis y la enfermedad de Lyme.

Tinoco-Gracia dice que en el reciente Congreso Latinoamericano de Enfermedades Rickettsiales se informó que en Mexicali, desde 2009 se han registrado 150 muertes y más de mil 500 casos de rickettsiosis.

La forma en que esta bacteria pasa al ser humano es a través de la garrapata. "El aumento en la temperatura de diversas zonas ha propiciado que se reproduzcan con mayor facilidad", explica el médico.

La leptospirosis, por su parte, suele pasar del animal a los humanos a través de la orina. Sobre esto, la veterinaria Sophia González explica que ésta es una infección transmitida por la bacteria leptospira y presenta complicaciones clínicas con signos compatibles con influenza, cuadros febriles y problemas hepáticos.

González dice que la bacteria suele encontrarse principalmente en la orina de ratas y perros, pero asegura que el riesgo de contagio a través de éstos es muy bajo. Los síntomas son dolor de cabeza, fiebre, dolor de las articulaciones, dolor abdominal y la única forma de detectarlo es con costosas pruebas de laboratorio.

Tinoco-Gracia recuerda el caso de un niño que no podía ver. En la imagen que tomaron de su ojo se percibía una bolita blanca. Creyeron que era un tumor, pero se dieron cuenta de que era una larva, un parásito llamado Toxocara canis, el cual se encuentra en el intestino de los perros y es capaz de poner hasta 200 mil huevecillos al día.

En años recientes, la popularidad de los reptiles y otros animales exóticos como mascotas se ha incrementado y también los contagios.

Se estima que 90% de tortugas, iguanas, serpientes y otros reptiles son receptores de una o más especies de salmonella, una bacteria que suele provocar problemas gastrointestinales, de acuerdo con el estudio "Bacteremia Primaria por Salmonella no tiphy" de la "Revista de Enfermedades Infecciosas en Pediatría".

-

Dueños responsables

Las mujeres embarazadas, las personas de la tercera edad, quienes padecen enfermedades cardiacas o con un sistema inmunológico debilitado tienen mayor riesgo de infección al interactuar con animales.

Pero son los niños los que se encuentran más expuestos a padecer enfermedades zoonóticas.

Sin embargo, un estudio publicado en la revista "Pediatrics" concluyó que los niños que conviven con las mascotas tienen 30% menos infecciones respiratorias como tos, rinitis y fiebre, así como 50% menos infecciones del oído.

También hay enfermedades que se transmiten de humano a animal. En 2009, por ejemplo, hubo casos confirmados de personas que infectaron a sus mascotas con el virus de la influenza H1N1.

Sandra Cortés Robles, directora de la División de Animales de Compañía de la farmacéutica Boehringer Ingelheim, dice que muchas personas deciden no aplicar las vacunas a sus mascotas pues consideran que los precios son altos, pero sí invierten en peluquería, ropa y juguetes.

Cortés dice: "Se trata de ser dueños responsables".

-

¿Cómo prevenirlas?

Lava tus manos luego de tocar a un animal.

Mantén a los menores de cinco años alejados de las áreas donde comen las mascotas.

Asegúrate de que tu mascota reciba cuidados veterinarios preventivos de manera regular.

Almacena los alimentos para mascotas en un lugar diferente a los tuyos.

Alimenta a sus mascotas en áreas separadas de donde tú comes y/o preparas los alimentos.

Por tu salud y la salud de tu mascota, no compartas tus alimentos con ella.

Con información de American Veterinary Medical Association