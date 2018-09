⚕ ¿Cómo saber si tengo hipotiroidismo?

CIUDAD DE MÉXICO.- Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el hipotiroidismo es la segunda enfermedad endocrina más frecuente, después de la diabetes mellitus. Causa cambios metabólicos, fisiológicos y bioquímicos, que afectan a la mayoría de los sistemas del organismo.

Es diez veces más frecuente en mujeres que en hombres y el riesgo incrementa con la edad. En su nivel más básico, la hormona de la tiroides es la responsable de coordinar la energía, crecimiento y metabolismo del cuerpo.

El hipotiroidismo (o niveles bajos de la hormona de la tiroides) alenta el metabolismo y disminuye el crecimiento y reparación de muchas partes del cuerpo, pero ¿cómo uno puede darse cuenta de este problema?

Qué es el hipotiroidismo

La tiroides es una glándula pequeña en forma de mariposa que se encuentra en la parte frontal de la tráquea. Si colocas los dedos en los costados de la manzana de Adán y tragas saliva, sentirás que la glándula de la tiroides se desliza debajo de tus dedos.

La glándula libera la hormona tiroidea, que controla el crecimiento y el metabolismo de prácticamente todas las partes de tu cuerpo.

La glándula pituitaria, una pequeña glándula en medio de tu cabeza, monitorea tu fisiología y libera la hormona estimulante de la tiroides (TSH). La TSH es la señal para que la glándula de la tiroides libere la hormona tiroidea, según la Biblioteca Nacional de Medicina.

A veces los niveles de la TSH aumentan, pero la glándula tiroides no puede liberar más hormonas. A esto se le conoce como hipotiroidismo primario, ya que el problema comienza en el nivel de la glándula tiroides.

Otras veces, los niveles de TSH disminuyen y la tiroides nunca recibe la señal para aumentar los niveles de la hormona tiroidea. A esto se le llama hipotiroidismo secundario. (Foto: Medicina Online)

Cansancio

Uno de los síntomas más comunes del hipotiroidismo es la fatiga. La hormona tiroidea controla el equilibrio de energía y puede influenciar tu cansancio. Por ejemplo, los animales que hibernan experimentan niveles bajos de la hormona de la tiroides para dormir por mucho tiempo.

Las personas con niveles altos de la hormona tiroidea se sienten nerviosos e inquietos. Por el contrario, las personas con niveles bajos se sienten agotados y lentos. (Foto: Internet)

Aumento de peso

El aumento de peso inexplicable es otro síntoma común del hipotiroidismo. Por la fatiga no sólo no querrás moverte, sino que los niveles bajos de la hormona tiroidea darán la señal al hígado, músculos y tejido adiposo de almacenar las calorías.

El metabolismo cambia su función. En lugar de quemar calorías para el crecimiento y la actividad, la cantidad de energía que utiliza en reposo o su tasa metabólica basal disminuye. Como resultado, tu cuerpo tiende a almacenar más calorías en forma de grasa.

Debido a esto, los niveles bajos de la hormona tiroidea pueden causar aumento de peso, a pesar de una buena dieta y actividad física regular. (Foto: Oaxaca Digital)

Te volviste friolento (a)

El calor es un bioproducto de la quema de calorías. ¿O acaso no te sientes caliente al hacer ejercicio? Sin embargo, en casos de hipotiroidismo, tu tasa metabólica basal disminuye, reduciendo la cantidad de calor que se genera.

Además, la hormona tiroidea convierte el termostato en grasa marrón, que es un tipo de grasa especializada que genera calor. La grasa marrón es importante para mantener el calor corporal en climas fríos, pero el hipotiroidismo impide que haga su trabajo, según la Sociedad Europea de Endicronología.

Si siempre has sido friolenta, no hay nada de qué preocuparse, pero si has notado que últimamente sufres cada vez más de frío, pon atención a los demás síntomas.

Debilidad y dolor en músculos y articulaciones

Los niveles bajos de la hormona tiroidea activa el cambio metabólico hacia catabolismo, que es cuando el cuerpo descompone los tejidos del cuerpo como el músculo para obtener energía. Durante el catabolismo, la fuerza muscular disminuye, lo que puede provocar sensaciones de debilidad. Y el proceso de descomponer el tejido muscular también puede causar dolor.

Es normal sentir debilidad de vez en cuando. Sin embargo, las personas con hipotiroidismo tienen el doble de posibilidades de sentirse más débiles de lo normal.

Pérdida de cabello

Como muchas células, los folículos de cabello son regulados por la hormona de la tiroides. Debido a que los folículos tienen células madre con una vida útil corta, son más sensibles a los niveles bajos de hormona tiroidea.

Cuando tienes hipotiroidismo, los folículos capilares dejan de regenerarse, lo que provoca una pérdida significativa de cabello. Sin embargo, este problema generalmente mejora cuando se recibe tratamiento.