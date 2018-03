…Y diputado presume retorno de capitales

sandra.tovar@elmanana.com

La vigilancia que existe en las carreteras está permitiendo la recuperación económica del Estado, a tal grado que los establecimientos que habían cerrado sus operaciones, están retomando su actividad.

El diputado local Ángel Garza destacó además que durante el período vacacional de Semana Santa continuarán los operativos carreteros para garantizar la seguridad de los paseantes.

“Viajo a Victoria todas las semanas y no me ha tocado ver absolutamente nada, ni he sido extorsionado por nadie”, declaró.

Indicó que el numero de vacacionistas que se esperan en el Estado es bastante fuerte ya que el año pasado en Tampico se tuvo una buena asistencia, lo que en años anteriores no había pasado.

“Ya ahorita está casi abarrotados todos los hoteles. Además, se asociación Nuevo León, San Luis y Veracruz para los operativos Carrusel y hacer revisión en los diferentes puntos de la carretera”, agregó.

“Si hablamos de Reynosa a Ciudad Victoria hay cuatro retenes, si hablamos hacia Tampico hay cinco, hay mucha seguridad en las carreteras”, insistió Ángel Garza