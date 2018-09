... Y también el juicio del caso Pilar Garrido

Vamos a esperar a que pase este día, vamos a pedir aplazamiento, mi hijo lo va a pedir porque tiene todo el derecho y los abogados están solicitando su amparo . Jorge Fernández Villarreal, suegro de Pilar Garrido

Cd. Victoria, Tam.- Este lunes se llevaría a cabo el juicio por elde la ciudadanaMaría Pilar Garrido Santamans, sin embargo el acusado, Jorge ´N´, solicitó al juez un aplazamiento debido a que su abogado Martín Lozano Méndez no había podido asistir a la, debido a que temía por su libertad al presuntamente existir una orden de aprehensión pendiente en su contra.

Esto lo dio a conocer el señor Jorge Fernández Villarreal, padre del acusado y suegro de Pilar Garrido, minutos antes de la reanudación de la audiencia en el Centro Integral de Justicia en esta capital; "están presionando a nuestros abogados con una orden de aprehensión que nadie sabe de qué ni por qué".

Por su parte Lozano Méndez dio a conocer este fin de semana que la Procuraduría General de Justicia pretendía ejecutarle una orden de aprehensión debido a una queja que había permanecido ´durmiente´ desde hace casi diez años de cuando se desempeñaba como agente del Ministerio Público en la PGJE.

La acusación ameritaría aprehensión inmediata, por lo cual no le sería posible continuar en su papel de defensor, ante esto solicitó un amparo ante la justicia federal.

"No podemos nosotros prescindir del abogado, ni mi hijo puede prescindir de él; en dónde queda el derecho del debido proceso", cuestionó Fernández Villarreal. "Él no va a aceptar un abogado de oficio que no conoce el caso, va a pedir un aplazamiento", reiteró.

El abogado defensor reveló a un medio de comunicación local que había sido enterado extraoficialmente de que la PGJE le pretendía ejecutar una orden de aprehensión por una investigación de la Dirección de Asuntos Internos.

"Vamos a esperar a que pase este día, vamos a pedir aplazamiento, mi hijo lo va a pedir porque tiene todo el derecho y los abogados están solicitando su amparo", dijo.

La audiencia se llevará a cabo el jueves 13 de este mes.