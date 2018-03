… Y el Itavu reduce su cartera vencida

Poco a poco va bajando la cartera vencida del Itavuen Tamaulipas, sobre todo de personas que aprovechan los descuentos que se ofrecen para poder ponerse al corriente y además se dan alternativas.

Son pocos casos de retiro de terrenos, pese a que son alrededor de seis a ocho mensualidades de adeudo lo que cuenta para que la autoridad pueda quitarles el terreno, pero no se hace tal procedimiento.

“Siempre hay cartera vencida, pero un monto no lo puedo decir, pero se está mejorando bastante porque estamos haciendo promociones del 100 por ciento de intereses moratorios, habrá gente que no tenga el dinero pero se le hace una reestructuración de su deuda”, dijo Salvador González Garza, delegado del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo.

El Itavu tiene el derecho de poder quitar un terreno que no ha sido pagado en meses, pero por lo regular no se hacen dichos procedimientos.

“No lo hacemos y le damos la oportunidad que se arriman, a lo mejor en algunos municipios si recogemos uno o dos, pero normalmente no es el fin de nosotros, la verdad no aplicamos la regla como es, se firma un contrato con compromisos y uno de ellos es no dejar de pagar, podemos recogerlos pero no lo hacemos”, dijo el funcionario estatal.

El delegado del Itavu, realizó un llamado a las familias de Reynosa, para que si tiene adeudos no tengan miedo y se acerquen para poderles reestructurar la deuda y ponerse al corriente para que tengan una propiedad legal.