Zarpa buque vinculado con Oceanografía

Luego de liquidar deudas con la Administración Portuaria Integral de Veracruz, el barco fue liberado en favor de su dueña legítima, la empresa panameña Marfield Ltd, que se lo rentaba a Oceanografía cuando ésta última fue intervenida por el Gobierno en 2014.



El juez federal Felipe Consuelo Soto había ordenado desde abril pasado al síndico de la quiebra de Oceanografía y al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) liberar el buque en favor Marfield, una vez agotados todos los recursos legales de quienes se oponían a la medida.



Sin embargo, poco después, los representantes de Oceanografía pidieron al Juzgado no entregar el buque, alegando que el permiso para importarlo vence hasta 2021, y que Caballo Maya podía ser importante para reanudar operaciones de la empresa, declarada en quiebra en agosto de 2016.



En paralelo a esta solicitud, que el juez rechazó de inmediato, el dueño de Oceanografía, Amado Yáñez, salió libre bajo fianza luego de estar preso en el Reclusorio Sur, acusado de fraude.



Desde junio de 2015, Marfield y la también panameña Shanara Maritime, dueña del buque Caballo Marango, iniciaron un arbitraje comercial contra el Estado mexicano para reclamar pago de 80 millones de dólares por daños, y 328 millones de dólares más si no les devolvían las embarcaciones.



El pasado 7 de febrero, Consuelo también ordenó la devolución de Caballo Marango a Shanara Maritime.



Sin embargo, el Juez Décimo Distrito en Coatzacoalcos, Fidel Quiñones, había concedido desde el 19 de enero una suspensión definitiva en favor de la empresa Coimsur, para que no se concrete la entrega de Caballo Marango mientras se resuelve el juicio de amparo respectivo.



Coimsur pretende cobrar una deuda de 9.7 millones de pesos a Oceanografía, equivalente a 0.3 por ciento del pasivo total de la empresa quebrada.



Pese a que el valor del buque es de más de 150 millones de dólares, Quiñones impuso a Coimsa una garantía de sólo 150 mil pesos para conceder la suspensión, que congeló la orden de devolución y está a revisión ante un tribunal colegiado de Villahermosa.