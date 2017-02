Yolanda Arias, ejemplo de vida

Matamoros, Tam.- Pese a su discapacidad provocada por secuelas de poliomielitis, Yolanda Arias Zúñiga sale a vender tortillas de harina en un triciclo especial para poder salir adelante junto con su madre y hermanos.

Aún y cuando no tiene movilidad en su parte inferior de su cuerpo, eso no es impedimento alguno para que todos los días salga a recorrer las calles vendiendo alimentos.

A diario recorre las colonias como la Alianza, Práxedis Balboa, Treviño Zapata, Popular, entre otras que se encuentran en los alrededores.

“Yo al amanecer salgo a trabajar, a ganarme el sustento para alimentarme todos los días y ayudar a mi madre y mis hermanos, para eso trabajo todos los días”, dijo.

“No siempre vendo todo, a veces hay días buenos y a veces días malos, sin embargo siempre salgo a la calle con la ilusión de que me vaya cada vez mejor”, comentó.

Narró que ha tenido una serie de dificultades con esta enfermedad, ya que hubo un tiempo en que no se podía mover y esto le complicaba el poder salir a la calle a trabajar.

“Yo he ido a busca empleo a casas, a comercios, empresas y no me dan, no quieren tanta responsabilidad por mi estado en que me encuentro, es por eso que busco salir adelante yo sola, le vendo tortillas a una persona y con las ganancias puedo salir adelante”, dijo.

Comentó que recorre calles y calles durante todo el día, buscando de esta manera obtener el dinero necesario para alimentarse día con día.

Agregó que en ocasiones cuando no vende, hay quienes le ayudan a salir adelante y de esta manera puede llevar algo de comida a su hogar.