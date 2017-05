‘Yo estuve en el Infierno’. María Inés lleva dos años sobria

Cualquier vicio es horrible, pero ser una madre alcohólica es vivir en el infierno.

Así define María Inés, los 19 años que como bebedora pasó en las calles pidiendo limosna, robando y posteriormente salir embarazada.

“Yo tenía como 16 años cuando comencé a beber, en fiestas, con amigos, en mi casa. La verdad mis padres nunca se ocuparon de nosotros pero no los culpo porque de todos, yo fui la única rebelde”.

Comenta que tiene hermanos profesionistas, con una posición económica estable y que en su momento quisieron sacarla del alcoholismo.

“Yo no tengo queja de mi familia, siempre quisieron ayudarme y si finalmente me dejaron a mi suerte fue porque ya no podían conmigo”.

Cuenta que la gota que derramó el vaso fue cuando en estado de ebriedad, quiso matar a su mamá.

“Yo la verdad me acuerdo vagamente de lo que pasó. Me veo pegándole a mi mamá, la veo llena de sangre y hasta ahí. Cuando recuperé la conciencia estaba en la calle, con una bolsa con ropa y algo de dinero que me dejaron mis hermanos”.

Asegura que con la agresión a su mamá, comenzó su infierno y supo que pagaría caro su adicción al alcohol.

EL INFIERNO

María Inés recuerda que vivir en las calles no ha sido lo peor que ha pasado en su vida.

“Yo viví en el infierno. A mi me violaron, la verdad no me acuerdo. Estaba en una fiesta muy tomada y veía entre sombras a varios hombres, siempre he dicho que abusaron de mi pero no lo sé, de todas formas, nadie me va a creer ¿verdad?”, pregunta sin que podamos responderle.

Fue así que quedó embarazada y eso la motivó a seguir bebiendo, a pedir limosna para comprar alcohol, a robar y a mentir.

“Yo iba a la casa de mi mamá y le decía que me diera dinero, que me ayudara. Ella ya no me abría la puerta porque me tenía miedo. Entonces buscaba donde fuera, robaba, me metía a las casas y sacaba lo que fuera, andaba bien loca”.

Llegó el momento de dar a luz dice y pensó que moriría.

“Imagínate, yo borracha y con labor de parto, ni me acuerdo qué pasó. Cuando desperté me dijeron que tuve una niña. Les dije que se las regalaba pero no quisieron, que se las vendía y pues menos, casi me meten a la cárcel y hubiera sido mejor”.

Cuenta que unas señoras le regalaron pañales, leche y algo de dinero al salir del hospital.

“Lo primero que hice fue comprar alcohol, no creas que cerveza, tequila o esas cosas. No tenía mucho dinero, compré el guachacol y me puse peor. Desperté como siempre, tirada en la calle y porque la bebé estaba llore y llore”.

UN DÍA A LA VEZ

Fue entonces que una mujer de edad avanzada, la invitó a vivir en su casa.

“Yo dije, ‘esta vieja me quiere quitar a a niña’, pero no. Me pidió que me bañara y me dio ropa, nos dio de comer, cuidó a la niña y habló conmigo”.

Asegura que la mujer tenía la intención de ayudarla, sin esperar nada a cambio.

“Ella me llevó a Alcohólicos Anónimos. Fue difícil, das un paso cada día. Ahí haces amigos que te vigilan al principio, te cuidan, no te dejan caer, eso me ayudó mucho”.

Sin embargo, afirma que lo que más le ha ayudado a salir del infierno en el que vivía, es el amor que le brinda su hija y esa mujer a la que hoy llama cariñosamente “mamá ángel”.

“Aún no me recupero al cien por ciento, tengo ya dos años que dejé de beber y me siento contenta. Estoy haciendo lo posible por salir adelante, tengo un trabajo y éste será mi primer Día de las Madres sobria completamente”.

Asegura que al lado de su hija y de “mamá ángel”, piensan llevar flores a la tumba de su madre biológica.

“Mi mamá murió, ya no me vio recuperada pero sé que nunca dejó de amarme. Sé que me perdona por todo lo que hice, ella sabe que yo no estaba bien”.

