Y los mariachis no callaron. Celebran hoy su día

Los mariachi s se niegan a perecer ante la competencia que ejercen los grupos de banda, fara-fara y música grabada. Hoy se celebra el Día del Mariachi , y en Reynosa estos grupos continúan luchando para subsistir ante un mercado muy competido.

Santiago Garciliano tiene 17 años como trompetista y desde hace seis, integró el mariachi “Santa Cecilia”.

Comenta que el grupo lo conforman ocho integrantes y que cuentan con otro empleo.

En su caso, es maestro en una universidad local y afirma que los mariachi s seguirán en el gusto de la gente.

Ofrecen sus servicios todas las noches en la segunda rotonda del bulevar Las Fuentes y de ahí pueden ir a cualquier zona de la ciudad.

Por su parte, René de la Cruz pertenece al mariachi “Los de Linares” y desde hace cuatro años ofrecen sus servicios en la calle Oaxaca. Anteriormente se encontraban situados en la zona rosa, pero debido a que los negocios cerraron, la clientela bajó considerablemente.

“Tenemos más o menos trabajo, podemos tocar por hora, por serenata o por melodía, lo que el cliente pida. Vamos con ellos a domicilio o a veces las personas que están cenando nos piden una canción”.

Comenta que aún existen caballeros que contratan las serenatas para halagar a su pareja.

“Podemos cobrar mil 600 o mil 700 por una hora, es lo que estamos cobrando. A la gente le gusta la música de mariachi , no es lo mismo que con la banda, eso lo piden más los jóvenes”.

“EL CENTRO ESTÁ SOLO”

Manuel Sáenz, del mariachi “Los Palmeros”, se encuentran también en la calle Oaxaca desde hace diez años.

“Siempre hemos estado aquí. Aún hay algunos que están en la zona rosa pero está solo el centro. Ultimamente nos ha salido trabajo. A veces traen a la señora o novia, por hora cobramos 3 mil pesos y 2 mil 500 la serenata”.

Una serenata, dijo, se compone de al menos seis canciones, dependiendo el gusto del cliente.

“Antes los trajes eran más vistosos porque algunos traían pistola… y ahora traemos el celular”, comenta sonriendo.

El grupo está conformado por seis integrantes y destacan que en ocasiones se instalan en las rotondas del bulevar Las Fuentes.

Genaro Sanchez informó que afortunadamente cuentan con trabajo, por lo que considera que la música del mariachi seguirpa entre la preferencia de los reynosenses.

Agustín Llamas, “El Cadete de Reynosa ”, comenta que tiene 30 años en la calle Oaxaca y cuenta con la preferencia de los clientes.

“El punto bueno ahorita es esta calle porque mucha gente viene a cenar. En la zona rosa ya no hay ni tríos, está acabado”.

Indicó que continúan luchando para subsistir y que la música grabada nunca será igual que en vivo.

Varían precios

> Uno de los mariachi s locales cobra de 1,600 a 1,700 pesos por hora, en tanto otro 3 mil pesos y 2 mil 500 la serenata, de seis canciones.

SIGUE LA TRADICIÓN

Ignacio Ortiz, con más de 60 años como músico, compositor y director del mariachi más popular en la ciudad, asegura que este género tiene aún larga vida.

“No creo que se esté perdiendo por completo, pero sí ha bajado, es la situación económica que estamos viviendo, el auge no está como en otros tiempos”.

Afirma que ahora los grupos de mariachi s están distribuidos en la ciudad, ya que la vida de la Zona Rosa bajó mucho.

“Muchos lugares cerraron, los turistas no vienen como antes y todo estaba cargado en el Puente Internacional, por eso estaban todos ahí. Ahora puede verlos por la Casa de la Cultura, en la colonia Las Fuentes o la calle Oaxaca”.

Ignacio Ortiz recuerda con orgullo que como a los siete años, su padre le entregó una guitarra con la cual lo acompañaba en sus presentaciones.

“Me acuerdo que me iba con mi papá, con una guitarrista y me quedaba dormido, luego en Matehuala, San Luis Potosí, me uní a un grupo de mariachi s tocando el guitarrón”.

Don “Nacho” Ortiz, como también se le conoce, no sólo ha formado grupos de mariachi s, sino que también tiene el privilegio de que sus composiciones han sido interpretadas por grandes artistas.

Y COMPOSITOR. Ignacio Ortiz, representante del mariachi “Tezozomoc”, ha compuesto canciones para Lucha Villa, Cornelio Reyna, Yolanda del Río y Lorenzo de Monteclaro.