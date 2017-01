Y los empresarios el ‘estímulo fiscal’

Alrededor de 400 empresarios gasolineros también se estarán amparando contra el decreto del estímulo fiscal del gobierno federal en el famoso gasolina zo.

Rigoberto Ramos Ordóñez, empresario local, indicó que por Reynosa entrarán a este amparo cien empresarios.

“Es en contra del estímulo fiscal, como está del decreto que se maneja directamente por orden presidencial. No estamos de acuerdo. Somos 400 empresarios (de la franja fronteriza) que tenemos hasta el viernes”.

Dijo que ya reunieron las firmas y que algunos contrataron sus propios abogados, pero la mayoría trabajan con uno en común.

“Existe un ‘machote’, firmas y gente previamente autorizada para que se inscriban sus negocios en este amparo. De Reynosa son como cien”.

Explicó que estos trámites les generan costo extra así como los viajes que han tenido que realizar a la Ciudad de México para participar en las mesas de acuerdos.

“Ahorita tenemos 16 días, pero tenemos que hacer un gasto que no teníamos, que representa un gasto de 70 u 80 mil pesos por estación, no tenemos porqué hacerlo. Las reglas siguen siendo favorables para el gobierno, no para los ciudadanos y menos para el empresario”.

NO PUEDEN

Ramos Ordóñez destacó que como empresarios no pueden ir en contra de la ley, pero tampoco pueden aceptar los amparos que algunos ciudadanos han interpuesto para no pagar el costo actual de la gasolina .

“Si una persona trajera un amparo definitivamente no tenemos porqué venderle más barato. En este caso él tendría que ir a Pemex porque a mí Pemex me vende un combustible caro, no fijo yo el precio”, dijo en un caso hipotético, no ocurrido hasta ayer en la localidad.

Dijo que tendrán que apegarse a la ley y que ésta estipula un precio máximo y uno mínimo y es así como están trabajando, afirma.

“Tendríamos que verlo con el departamento jurídico, desconozco si entraríamos en un problema o no. El ciudadano está reclamando (en otras partes del país) algo que es justo, algo que le afecta su bolsillo, pero también entendamos que a nosotros nos afecta porque nosotros estamos perdiendo”.

Indicó que en promedio un ciudadano pierde de 40 a 50 pesos por una carga de 200 pesos, con el nuevo precio del combustible, pero “nosotros estamos perdiendo miles y miles de pesos por ese subsidio”, dijo.