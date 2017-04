¿Y la herencia, para quién es?

Cuando una persona muere y no deja estipulado la entrega de sus bienes, surgen conflictos, dudas y mitos en torno a sus, pero todo debe seguir los procedimientos legales a fin de evitarse problemas más adelante.

La sucesión legítima es cuando no se deja un testamento, por lo que las casas, autos o terrenos y toda la herencia , son para los descendientes directos; en primera para los hijos y esposa, pero si no tienen, los padres del fallecido y si ya no existen los padres van para los hermanos, pero en caso de que no tenga ningún familiar, todo se entrega a la beneficencia pública.

Cuando la persona deja por escrito y ante notario a quién decide dejar sus bienes, todo va para la persona beneficiada, aunque no sea familiar.

“Con estamento es a quien usted quiera, al que el testador diga; si usted como persona quiere dejar sus bienes a una beneficencia pública, asociación o a quien usted quiera, es la decisión de la persona”, dijo Alfonso Salinas Flores, presidente del Colegio de Notarios Públicos de Reynosa.