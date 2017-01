‘YA ESTÁ TODO LIQUIDADO’

Ciudad de México

Luego de que se les acusara de que no habían cumplido en pagarle los adeudos a los jugadores, el dueño de Jaguares de Chiapas, Carlos López Chargoy, aclaró que sí se hizo.

“Todo está pagado’’. Cuando teníamos que entrar al draft pagamos el primer compromiso, y en el vencimiento del mes pagamos el segundo compromiso con los jugadores, cumplimos con todo lo que la liga nos requirió para poder participar.

“La semana pasada se pagó fuerzas básicas y algunas diferencias con muchachos, antes de iniciar el torneo yo cubrí todos los adeudos.

Los contratos se vencen el día 30, los jugadores están trabajando bien, no voy a tener adeudos en el torneo, no sé por qué volver a levantar ámpula de algo que no es”, dijo a Agencia Fox Sports, misma cadena que reveló la información de los adeudos ayer.

Chargoy explicó que se logró liquidar los adeudos gracias a patrocinadores e inversión de él mismo.

“Tuvimos un nuevo patrocinio y recursos propios para invertirle al equipo. Nosotros sabemos los compromisos, sí tuvimos un retraso de 15-20 días en un mes, los muchachos se pusieron nerviosos y eso provocó que se levantara esto. Cubrimos en tiempo los adeudos, la Federación fue clara conmigo”, indicó.