'Ya bájenle', responde Bronco por reclamos a la tenencia

Monterrey, México.- El Gobernador Jaime Rodríguez envió un mensaje a las personas que le han reclamado por mantener el cobro de la tenencia .



Durante una reunión con integrantes del Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica que difundió en vivo en su Facebook, el mandatario pidió a los ciudadanos bajar el tono de sus mensajes y no enojarse más.



"Ya bájenle, no estén tan enojados conmigo, pronto les daré una sorpresa para que se contenten".



El Bronco señaló que en próximos días presentará formalmente un programa a través del cual los ciudadanos serán quienes decidan en qué se invierta el dinero de los impuestos.



Adelantó que en las ventanillas de pago de dependencias habrá formatos impresos en los que podrán escribir los conceptos que quieran priorizar para la inversión.



"Quiero que el ciudadano diga hacia dónde quiere (que se invierta)", señaló.



"Y no es más que ahí en la ventanilla se le ponga un formatito en el que la gente diga: 'Oye, yo quiero que con lo que te estoy pagando, hagas esto'".



El Mandatario dijo que las decisiones difíciles, como mantener la tenencia , son para aquellos que tienen carácter.