WikiLeaks amenaza a Trump

Cd. de México.- La plataforma WikiLeaks urgió desde Twitter a que alguien le filtre las declaraciones de impuestos del Presidente estadounidense, Donald Trump, para que la pueda hacer pública.



"La consejera de Trump Kellyanne Conway dijo hoy que Trump no publicará sus declaraciones de impuestos. Envíenoslas a: https://wikileaks.org/#submit para que nosotros podamos", posteó.



También criticó al Presidente por esa decisión de negarse a publicación su declaración al fisco.



"El incumplimiento de la promesa de Trump sobre la publicación de sus declaraciones de impuestos es aún más fortuito que (Hillary) Clinton ocultando sus transcripciones de Goldman Sachs", acusó la organización.



En una charla con ABC, Conway precisó que el Mandatario no planea publicar sus declaraciones.



"Litigamos esto durante toda la elección. A la gente no le importa", aseguró Conway.



"La gente votó por él y permítanme dejar esto muy claro: la mayoría de los estadounidenses están muy centrados en cómo se verá su declaración de impuestos durante la Administración Trump, no en cómo se ve la de él", aseguró.



Desde que Trump juró como Presidente el viernes, tomó fuerza una petición en la página de la Casa Blanca para que el Mandatario haga pública su declaración.



La petición ha recibido más de 100 mil firmas, el número necesario para ameritar una respuesta de la Administración.

