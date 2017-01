Vuelve juez que favorece casinos en Nuevo León a sus funciones

Luego de un procedimiento que duró más de cinco años, el Consejo de la Judicatura Federal ( CJF ) impuso una sanción de sólo ocho meses de suspensión sin goce de sueldo a Ricardo Hiram Barbosa Alanís, quien era titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en Monterrey.



La resolución del CJF , hasta ahora no publicada, fue dictada el pasado 28 de septiembre, por lo que el juez volverá a sus labores hacia finales de mayo, aunque podría ser adscrito a otra ciudad.



Grupo REFORMA publicó en abril del 2016 que incluso la PGR había solicitado la aprehensión de Barbosa por delito contra la administración de justicia, pero tres jueces federales se negaron a ordenar la captura.



Por votación dividida, el CJF encontró a Barbosa responsable de "descuido" en 11 instancias distintas.



Éstas incluyen suspensiones de amparo en favor de Entretenimiento de México, la empresa de Arturo Rojas Cardona, tanto para levantar la clausura del casino Sportzone en San Pedro, pese a no contar con licencia municipal, como para proteger casinos en otros Estados del País.



Además, en Nuevo León este juez también fue acusado de favorecer a los casinos Poker City Live y Revolución, ambos en Monterrey, para operar libremente, y de otorgar fallos a favor de las discotecas AM, George, Classic y Havana, para no respetar los horarios de cierre.



También se distinguió por otorgar amparos en casos polémicos, como al ex Alcalde de Santa Catarina, Dionisio Herrera, contra el dictamen de cuenta 2009; al desarrollo habitacional en Valle de Reyes; al Estado contra la Profepa por el caso del estadio de Rayados, y una decisión a favor de Cemex contra la Cofeco en el caso del buque "Mary Nour".

Como sí fue sancionado, el juez no tiene derecho a reclamar salarios caídos por los más de cinco años que estuvo congelado, pero si logra revocar la sanción de ocho meses, tendría derecho a recibir unos 10 millones de pesos.