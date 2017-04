Vota Francia entre fuertes medidas de seguridad

Más de 50 mil policías y gendarmes vigilan los 66 mil centros de votación habilitados en todo el país para los comicios, que se producen después del ataque del jueves en los Campos Elíseos de París, en el que murieron un agente y el agresor. Estas son las primeras elecciones que se celebran bajo estado de emergencia, en vigor desde los atentados extremistas de noviembre de 2015.

Los 47 millones de franceses con derecho a voto podrán elegir entre 11 aspirantes en la elección más impredecible en décadas.



"La votación es realmente importante, principalmente porque realmente necesitamos un cambio en este país, con todas las dificultados que estamos afrontando y el terrorismo'', dijo Alain Richaud , un residente en París que esperaba para votar.



Las encuestas anticipan una ajustada competencia entre los cuatro principales aspirantes que buscan pasar a la segunda vuelta del próximo 7 mayo, cuando se medirán los dos que reciban más votos hoy.



Según los sondeos, la candidata de ultraderecha, Marine Le Pen, y Emmanuel Macron, un centrista independiente que fungió como Ministro de Economía, son los favoritos. Pero el conservador François Fillon, ex Primer Ministro, parece haber reducido distancias, igual que el aspirante de extrema izquierda Jean-Luc Melenchon.



Una tasa de desempleo que alcanza el 10 por ciento, la situación económica y la seguridad son las principales preocupaciones de los votantes.



Los 11 candidatos votarán en su centro electoral a lo largo del día.



Varias activistas de Femen fueron detenidas por organizar una protesta mostrando los pechos contra Le Pen, apenas a unos metros de distancia del lugar donde la candidata de ultraderecha depositó su voto. La Policía intervino y frenó el acto minutos antes de la llegada de la líder del Frente Nacional, en Henin-Beaumont, en el norte del país, sin que se reportasen heridos.



Macron, por su parte, era la imagen de la serenidad mientras posaba para tomarse selfies con sus seguidores en la localidad costera norteña de Le Touquet. El candidato del partido En Marche! estuvo acompañado por su esposa, Brigitte Macron.



Fillon votó en París, pero su esposa Penelope -que afronta cargos preliminares por su implicación en el escándalo de empleos ficticios que sacudió la campaña del conservador- lo hizo a 250 kilómetros (155 millas), cerca de su mansión del siglo XIV en Sarthe.



El impopular Presidente saliente, François Hollande, quien el año pasado protagonizó un movimiento inusual al anunciar que no optaría a la reelección, votó en su feudo político, Tulle in Correze, en el suroeste del país. El candidato de su Partido Socialista, Benoit Hamon, acudió a un centro electoral de Trappes, un suburbio de París.



Si Le Pen o Melenchon logran avanzar, será visto como una victoria para la creciente ola de populismo que se reflejó en las victorias de Donald Trump en Estados Unidos y del Brexit, como se conoce a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.



"Es arriesgado, pero tengo fe en el resultado aunque un candidato radical pase a la segunda ronda'', declaró Beatrice Schopflin, que hacía fila para votar en París.



Macron y Fillon están comprometidos con la unidad de Europa y reformarán las leyes laborales.



La campaña electoral terminó a medianoche del viernes, horas antes del inicio de la votación en territorios de ultramar como Guadalupe, la Polinesia francesa y la Guayana francesa. Todos votaron el sábado.



La primera ronda de la elección presidencial se lleva a cabo hoy en Francia. Foto: Reuters