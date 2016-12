Volverá la pirotecnia a mercado de explosión en Tultepec

Estado de México, México.- La explosión del Mercado de San Pablito no modificará la fiesta de este 24 de diciembre en Tultepec , lo que incluye el uso de juegos pirotécnicos, señaló el Alcalde Armando Portuguez.



"Vamos a tener las mismas festividades, tapetes de aserrín, pirotecnia , todo. Porque recuerde que solamente en este mercado era juguetería pirotécnica que es lo que de alguna manera se acabó", dijo.



"Pero todo lo demás, la pirotecnia que se utiliza para las festividades en las plazas, los atrios, el día del niño y todo eso, es otro tipo de pirotecnia que es controlada, que es detonada incluso por gente que se dedica a eso".



El Alcalde contó que durante la festividad se cierran calles, se colocan tapetes de aserrín, se recorren los barrios, se queman portadas, castillos y juegos pirotécnicos.



Según pobladores, la procesión comienza alrededor de las 15:00 horas con un recorrido por todas las calles principales y no se descarta la quema de material pirotécnico, pues es una tradición que siempre se realiza.



Eduardo Solano, vendedor pirotécnico que en silla de ruedas logró escapar del mercado al seguir las indicaciones que realizaban en simulacros, señaló que las fiestas tendrán otro ánimo debido a la tragedia.



Relató que debido a que perdió todo su patrimonio en la explosión, con el apoyo entregado por el gobernador de 11 mil pesos celebrará las fiestas navideñas en compañía de sus dos padres, adultos mayores, que dependen económicamente de él.



"Hay gente que están velando, que está en los hospitales y no van a ir, será muy triste", mencionó su mamá.