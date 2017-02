Volverá a estar a la venta el Nokia 3310, modelo “indestructible”

A través de Twitter Evan Blass, reportero de tecnología y critico de telefonía celular anunció que la empresa HMD Global, lanzará al mercado mundial el Nokia 3, 5 y 6, y además rendirá homenaje al Nokia3310 , modelo del 2000.

El Nokia3310 volverá a venderse en 2017, a un precio de 63 dólares.

El dispositivo competirá con los teléfonos inteligentes, y contará con varias mejoras en el sistema.

HMD Global will launch the Nokia 3, 5 and 6 at MWC, plus a 3310 homage https://t.co/lYHtSoagIt pic.twitter.com/GhZXuB0E5u